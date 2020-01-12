Марбелья, Испания, , 08:17 — REGNUM Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.

Игра прошла на поле стадиона «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье и закончилась победой гостей в серии пенальти.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Счет в матче открыл нападающий «Вальядолида» Витор Фернандес Перейра, отличившийся на 39-й минуте. Затем, на 86-й минуте турецкий форвард «Марбельи» Энес Унал счет сравнял.

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты «Вальядолида»