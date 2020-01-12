Оттава, , 08:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» обыграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 1:1. На гол форварда «Монреаля» Ника Судзуки (9-я минута в большинстве) хозяева ответили шайбой нападающего Дрейка Батерсона (55-я).

Победу в овертайме принес «Монреалю» российский нападающий клуба Илья Ковальчук, который отличился на 65-й минуте.

Отметим, этой победой «Монреаль» прервал свою серию из восьми подряд поражений и, набрав 45 очков, находится на тринадцатой позиции турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Оттавы» 39 очков и пятнадцатое место там же.