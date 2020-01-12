Даллас, США, , 08:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 109:91 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, который оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 10 подборами.

Самум результативным в составе «Далласа» стали также оформившие в матче дабл-даблы форвард Дуайт Пауэлл, набравший 19 очков и сделавший 12 подборов, и словенский разыгрывающий клуба Лука Дончич, также набравший 19 очков и при этом отдавший 12 результативных передач.

Отметим, это третья победа «Далласа» за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Филадельфии» данное поражение стало пятым в последних семи матчах.