Буффало, США, , 08:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль Брок Бёзер (16-я, 47-я минуты), Бо Хорват (24-я), Джей Ти Миллер (42-я), Джейк Виртанен (48-я) и Луи Эрикссон (58-я в пустые ворота).

У «Сэйбрз» голы забили Брэндон Монтур (9-я), Сэм Райнхарт (27-я в большинстве) и Земгус Гиргенсонс (44-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Ванакувера» стало 52 очка, клуб находится на восьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Баффало» 45 очков и двенадцатое место на Востоке.