Милан, Италия, , 08:17 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» и команда из Бергамо «Аталанта» сыграли вничью в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А.

Игра проходила на поле миланского стадиона «Сан-Сиро» и закончилась с ничейным счётом 1:1.

Счет в матче открыл аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, который отличился уже на 4-й минуте игры.

И только во второй половине второго тайма, на 75-й минуте матча немецкий защитник «Аталанты» Робин Гозенс сумел счет сравнять, что и стало итоговым результатом встречи.

Отметим, по итогам матча «Интер» набрал 46 очков и лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Аталанты» 35 очков и пятая строчка.