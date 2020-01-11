Королевство Нидерландов, , 20:57 — REGNUM Российский конькобежец Павел Кулижников стал чемпионом Европы на дистанции 500 метров, об этом 11 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первенство проходит в нидерландском городе Херенвене. Кулижников прошел расстояния с результатов 34,38 секунды, опередив голландца Дай Дай Нтаба на 0,09 секунды.

Бронзовым призером стал также российский спортсмен Руслан Мурашкой с результатом 34,59 секунды.

Напомним, Павел Кулижников является трехкратным чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы. Благодаря успеху российских спортсменов в активе нашей сборной теперь девять медалей, четыре из которых золотые.

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