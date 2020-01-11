Нижнекамск, Татария, , 20:52 — REGNUM 11 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» принял на своем льду нижегородское «Торпедо». Встреча состоялась при трех с половиной тысячах зрителей на стадионе «Нефтехимик» и закончилась уверенной победой хозяев — 4:2 в пользу «Нефтехимика».

Счет встречи, после «сухой» первой 20-минутки, был открыт только в начале второго периода. На 6-й минуте тайма малоизвестный 40-летний новичок «нижнекамцев» Виталий Атюшов забросил свою первую шайбу в сезоне, отличившись с передачи Павла Падакина. Вскоре через полторы минуты игрового времени нападающий «Торпедо» Виктор Шахворостов сравнял счет на табло — 1:1. Для 24-летнего воспитанника «Ак Барса» эта шайба стала первой в стане «Торпедо». Желавший исключительно победы, «Нефтехимик» ринулся в контратаку, которую успешно реализовал Павел Порядин, выверяя свою команду в лидеры на 43 секунде 8-й минуты периода — 2:1. На 12-й минуте преимущество «нижнекамцев» в счете закрепил 23-летний Марат Хайруллин, реализовав численное большинство — 3:1. Финский форда «Нефтехимика» Йонас Энлунд, который также входит входит в список новичков клуба, записал на свой счет результативную передачу. В конце тайма интригу вернул американский нападающий «Торпедо» со знакомым каждому мальчишке нулевых именем Джордан Шредер, который сократил отставание своего клуба до минимума. Этот сезон стал первым для форварда в КХЛ. Ранее Шредер успешно выступал во второй по значимости заокеанской лиге АХЛ.

В третьем периоде «Нефтехимик» исключил надежды «Торпедо» на равный счет по итогу основного времени. Хозяева смогли установить преимущество в две шайбы под занавес периода — Павел Падакин оформил свою вторую шайбу в ворота соперника, принеся «нижнекамцам» первую за три матча победу.

На данный момент «Нефтехимик» занимает 10-ю строчку на Востоке, имея в своем активе 46 очков в 46 играх. В то же время, уступившее «Нефтехимику», «Торпедо» держать за собой 8-ю строчку на Западе, которая пока что дает им путевку в плей-офф Кубка Гагарина.