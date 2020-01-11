Лондон, , 20:50 — REGNUM 11 января на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Великобритания) в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Брайтон». Игра завершилась минимальной победой «ирисок».

«Эвертон», набрав 28 очков, занял 11-ю строчку. «Брайтон» с 24-мя баллами остался на 14-м месте.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.79 стал форвард сборной Бразилии Ришарлисон, забивший единственный мяч «ирисок», выигравший 2 воздушных единоборства и совершивший 4 отбора и 3 обводки. Точность передач футболиста составила 77%.

Статистика матча («Эвертон"/"Брайтон»)

Удары 15/10

Удары в створ 6/3

Владение мячом 56%/44%

Фолы 7/7

Угловые 4/3

Оценки WhoScored 7.05/6.48

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Динь, Сидибе, Дэвис, Сигурдссон, Бернард, Уолкотт, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Запас: Бейнс, Делф (↑ 72), Мина (↑ 85), Шнейдерлен, Коулман (↑ 74), Кин, Лессль.

Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Брайтон»: Райан, Даффи, Данк, Уэбстер, Стивенс, Монтойа, Преппер, Бернардо, Мопе, Троссард, Джаханбакш.

Запас: Биссума, Гросс (↑ 62), Маррей (↑ 72), Марч, Скелотто, Баттон, Альсате (↑ 62).

Главный тренер: Грэм Поттер.

Бригада арбитров: Давид Кут | Стюарт Берт | Николас Хортон | Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Калверт-Льюин — 78, Даффи — 79, Пикфорд — 90.

Забитые мячи: Ришарлисон (Люка Динь) 38 — 1:0.