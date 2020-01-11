Лондон, 11 января 2020, 20:50 — REGNUM 11 января на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Великобритания) в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Эвертон» и «Брайтон». Игра завершилась минимальной победой «ирисок».
«Эвертон», набрав 28 очков, занял 11-ю строчку. «Брайтон» с 24-мя баллами остался на 14-м месте.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.79 стал форвард сборной Бразилии Ришарлисон, забивший единственный мяч «ирисок», выигравший 2 воздушных единоборства и совершивший 4 отбора и 3 обводки. Точность передач футболиста составила 77%.
Статистика матча («Эвертон"/"Брайтон»)
Удары 15/10
Удары в створ 6/3
Владение мячом 56%/44%
Фолы 7/7
Угловые 4/3
Оценки WhoScored 7.05/6.48
Составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Динь, Сидибе, Дэвис, Сигурдссон, Бернард, Уолкотт, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Запас: Бейнс, Делф (↑ 72), Мина (↑ 85), Шнейдерлен, Коулман (↑ 74), Кин, Лессль.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
«Брайтон»: Райан, Даффи, Данк, Уэбстер, Стивенс, Монтойа, Преппер, Бернардо, Мопе, Троссард, Джаханбакш.
Запас: Биссума, Гросс (↑ 62), Маррей (↑ 72), Марч, Скелотто, Баттон, Альсате (↑ 62).
Главный тренер: Грэм Поттер.
Бригада арбитров: Давид Кут | Стюарт Берт | Николас Хортон | Джонатан Мосс.
Желтые карточки: Калверт-Льюин — 78, Даффи — 79, Пикфорд — 90.
Забитые мячи: Ришарлисон (Люка Динь) 38 — 1:0.