Лондон, , 20:49 — REGNUM 11 января на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Великобритания) в рамках 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Игра завершилась паритетом сторон.

MVP матча с оценкой 8.55 стал автор единственного гола гостей парагвайский новичок «сорок» Мигель Алмирон, совершивший 5 отборов и 5 обводок. Точность передач футболиста составила 83%.

«Вулверхэмптон» набрал 31 очков и временно расположился на 7-й строчке. «Ньюкасл» с 26-ю баллами опустился на 13-е место.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Ньюкасл»)

Удары 9/5

Удары в створ 4/1

Владение мячом 63%/37%

Фолы 13/12

Угловые 5/2

Оценки WhoScored 6.60/6.64

Составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коуди, Саисс, Доэрти, Дендонкер, Невеш, Кастро, Нету, Моутинью, Хименес, Траоре.

Запас: Беннетт, Гиббс-Уайт, Радди, Винагре (↑ 85), Килман, Эшли-Сил, Бур.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Дамметт, Хайден, Виллемс, Фернандес, Жоэлинтон, Алмирон, Лонгстафф, Лонгстафф, Гейл.

Запас: Кэрролл (↑ 79), Ритчи, Лежен (↑ 13), Дарлоу, Атсу (↑ 28), Уотс, Аллан.

Главный тренер: Стив Брюс.

Бригада арбитров: Питер Бенкс | Саймон Лонг | Сиан Массей | Майк Дин.

Желтые карточки: Алмирон — 65, Атсу — 67, Лонгстафф — 87.

Забитые мячи: Мигель Алмирон (Дуайт Гейл) 7 — 0:1, Линдер Дендонкер 14 — 1:1.