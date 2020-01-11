Лондон, 11 января 2020, 20:49 — REGNUM 11 января на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Великобритания) в рамках 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Игра завершилась паритетом сторон.
MVP матча с оценкой 8.55 стал автор единственного гола гостей парагвайский новичок «сорок» Мигель Алмирон, совершивший 5 отборов и 5 обводок. Точность передач футболиста составила 83%.
«Вулверхэмптон» набрал 31 очков и временно расположился на 7-й строчке. «Ньюкасл» с 26-ю баллами опустился на 13-е место.
Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Ньюкасл»)
Удары 9/5
Удары в створ 4/1
Владение мячом 63%/37%
Фолы 13/12
Угловые 5/2
Оценки WhoScored 6.60/6.64
Составы на матч:
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коуди, Саисс, Доэрти, Дендонкер, Невеш, Кастро, Нету, Моутинью, Хименес, Траоре.
Запас: Беннетт, Гиббс-Уайт, Радди, Винагре (↑ 85), Килман, Эшли-Сил, Бур.
Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.
«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Дамметт, Хайден, Виллемс, Фернандес, Жоэлинтон, Алмирон, Лонгстафф, Лонгстафф, Гейл.
Запас: Кэрролл (↑ 79), Ритчи, Лежен (↑ 13), Дарлоу, Атсу (↑ 28), Уотс, Аллан.
Главный тренер: Стив Брюс.
Бригада арбитров: Питер Бенкс | Саймон Лонг | Сиан Массей | Майк Дин.
Желтые карточки: Алмирон — 65, Атсу — 67, Лонгстафф — 87.
Забитые мячи: Мигель Алмирон (Дуайт Гейл) 7 — 0:1, Линдер Дендонкер 14 — 1:1.