Лондон, 11 января 2020, 20:48 — REGNUM 11 января на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере (Великобритания) в рамках 22-го тура АПЛ сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Саутгемптон». Игра завершилась сенсационной победой «святых».
Лучшим игроком матча с оценкой 8.17 был признан фланговый полузащитник гостей 27-летний Стюарт Армстронг, отличившийся забитым мячом, совершивший 2 обводки и 3 успешных отбора. Точность передач футболиста составила 92%.
С 4-ю баллами «Лестер» временно остался на 2-й строчке. «Саутгемптон», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.
Статистика матча («Лестер Сити"/"Саутгемптон»)
Удары 6/16
Удары в створ 5/10
Владение мячом 48%/52%
Фолы 9/17
Угловые 2/4
Оценки WhoScored 6.61/6.96
Составы на матч:
«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Мэддисон, Барнс, Перес, Чоудури, Прает, Варди.
Запас: Джастин, Грей (↑ 67), Тилеманс (↑ 77), Олбрайтон, Уард, Ихеаначо (↑ 58), Бенкович.
Главный тренер: Брендан Роджерс.
«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Бертранд, Беднарек, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Хейбьерг, Лонг, Ингс.
Запас: Есида, Адамс (↑ 78), Дженепо (↑ 78), Ромеу (↑ 90), Буфаль, Обафеми, Ган.
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
Бригада арбитров: Ли Мейсон | Ричард Уэст | Марк Шолес | Марк Эдвардс.
Желтые карточки: Армстронг — 16, Хейбьерг — 72, Ингс — 81.
Забитые мячи: Деннис Прает (Джейми Варди) 14 — 1:0, Стюарт Армстронг (Шон Лонг) 19 — 1:1, Данни Ингс (Чи Адамс) 81 — 1:2.