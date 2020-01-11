Лондон, , 20:48 — REGNUM 11 января на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере (Великобритания) в рамках 22-го тура АПЛ сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Саутгемптон». Игра завершилась сенсационной победой «святых».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.17 был признан фланговый полузащитник гостей 27-летний Стюарт Армстронг, отличившийся забитым мячом, совершивший 2 обводки и 3 успешных отбора. Точность передач футболиста составила 92%.

С 4-ю баллами «Лестер» временно остался на 2-й строчке. «Саутгемптон», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.

Статистика матча («Лестер Сити"/"Саутгемптон»)

Удары 6/16

Удары в створ 5/10

Владение мячом 48%/52%

Фолы 9/17

Угловые 2/4

Оценки WhoScored 6.61/6.96

Составы на матч:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Мэддисон, Барнс, Перес, Чоудури, Прает, Варди.

Запас: Джастин, Грей (↑ 67), Тилеманс (↑ 77), Олбрайтон, Уард, Ихеаначо (↑ 58), Бенкович.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Бертранд, Беднарек, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Хейбьерг, Лонг, Ингс.

Запас: Есида, Адамс (↑ 78), Дженепо (↑ 78), Ромеу (↑ 90), Буфаль, Обафеми, Ган.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

Бригада арбитров: Ли Мейсон | Ричард Уэст | Марк Шолес | Марк Эдвардс.

Желтые карточки: Армстронг — 16, Хейбьерг — 72, Ингс — 81.

Забитые мячи: Деннис Прает (Джейми Варди) 14 — 1:0, Стюарт Армстронг (Шон Лонг) 19 — 1:1, Данни Ингс (Чи Адамс) 81 — 1:2.