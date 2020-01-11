Лондон, , 20:47 — REGNUM 11 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Великобритания) в рамках 22-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Челси» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «пенсионеров».

MVP противостояния по мнению портала WhoScored стал вингер сборной Бразилии Виллиан, отметившийся 3-мя успешными отборам и 2-мя обводками. Точность передач нападающего составила 79%.

«Челси» набрал 39 очков и укрепился на 4-й позиции. «Бернли» с 24-мя баллами расположился на 15-й строчке.

Статистика матча («Челси"/"Бернли»)

Удары 17/5

Удары в створ 8/2

Владение мячом 65%/35%

Фолы 7/4

Угловые 10/3

Оценки WhoScored 7.58/6.14

Составы на матч:

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо, Маунт, Баркли, Виллиан, Хадсон-Одои, Абрахам.

Запас: Педро, Кабальеро, Зума, Ковачич, Батшуайи, Томори, Эмерсон.

Главный тренер: Френк Лемпард.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Корк, Макнейл, Хендрик, Вествуд, Леннон, Вуд.

Запас: Гибсон, Харт, Питерс, Бардсли, Выдра (↑ 73), Лонг, Коики.

Главный тренер: Шон Дайч.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Эдриан Холмс | Саймон Бек | Гэвин Уорд.

Желтые карточки: Макнейл — 45, Вествуд — 54, Леннон — 59.

Забитые мячи: Жоржиньо (пенальти) 27 — 1:0, Тэмми Абрахам (Рис Джеймс) 38 — 2:0, Каллум Хадсон-Одои (Сесар Аспиликуэта) 49 — 3:0.