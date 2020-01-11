Лондон, , 20:46 — REGNUM 11 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Великобритания) в рамках 22-го тура АПЛ сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Норвич Сити». Игра завершилась крупной победой «манкунианцев» со счетом 4:0.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.51 был признан нападающий национальной сборной Англии Маркус Рашфорд, оформивший дубль, совершивший 4 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 74%.

«Манчестер Юнайтед» набрал 34 очка и поднялся на 5-ю позицию, обойдя «Шеффилд Юнайтед». «Норвич Сити» с 14-ю баллами расположился на последнем месте.

Статистика матча («МЮ"/"Норвич»)

Удары 12/8

Удары в створ 6/3

Владение мячом 65%/35%

Фолы 18/7

Угловые 4/2

Оценки WhoScored 7.47/6.09

Составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Ван-Биссака, Фред, Матич, Мата, Рашфорд, Перейра, Марсьяль.

Запас: Джонс, Грант, Далот, Джеймс (↑ 59), Гринвуд (↑ 71), Гомес (↑ 80), Чонг.

Главный тренер: Оле Гуннар Сульшер.

«Норвич»: Крул, Эронз, Хэнли, Байрэм, Циммерманн, Вранчич, Кантуэлл, Буэндиа, Маклин, Тетти, Ида.

Запас: Ляйтнер, Эрнандес (↑ 65), Льюис (↑ 80), Штиперман, Трибулль, Ферманн, Амаду (↑ 65)

Главный тренер: Дэниел Фарк.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Роберт Джонс.

Забитые мячи: Маркус Рашфорд (Хуан Мата) 27 — 1:0, Маркус Рашфорд (пенальти) 52 — 2:0, Антони Марсьяль (Хуан Мата) 54 — 3:0, Мейсон Гринвуд 76 — 4:0.