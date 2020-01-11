Таллин, , 19:30 — REGNUM 11 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч между финским «Йокеритом» и череповецкой «Северсталью». Встреча прошла на нейтральном льду «Ледовой арены Тондираба» в Таллине под эгидой «Мировых Игр КХЛ», которые ежегодно проходят в странах Европы, и завершилась победой «Северстали» с преимуществом в три шайбы — 5:2.

Счет встречи был быстро открыт в первом периоде. На 3-й минуте встречи 36-летний нападающий «Северстали» записал на свой счет результативный бросок, замкнув передачу Даниила Вовченко на «пятаке» чужих ворот — 1:0. Но уже ближе к середине периода счет снова принял равное положение. Новичок «Йокерита» Петри Контиола, известный по своему продолжительному выступлению за «Локомотив», был также точен на «пятаке», добив шайбу в пустой угол после нескольких неудачных попыток своих сокомандников сравнять счет.

Во втором периоде «Северстали» удалось завладеть крупным преимуществом в счете. Все началось с реализованного Богданом Якимовым численного большинства на 4-й минуте матча. Нападающий Якимов замкнул комбинацию «черно-желтых» точным броском в недосягаемый для вратаря соперника ближний угол ворот — 1:2. Но уже на контратаке, снова оказавшийся в роли догоняющего, «Йокерит» сравнял счет. 33-летний Петер Регин поразил ворота Владислава Подъяпольского, бросив тому между ног — 2:2. Пропущенная шайба стала мотиватором для игроков «Северстали» отомстить своему сопернику. Таким образом, уже к концу периода разозлившиеся «череповчане» завладели преимуществом в две шайбы. На 26-й минуте матча Дмитрий Марковин вывел команду вперед, благодаря своему точнейшему броску с острого угла. А в конце периода преимущество «Северстали» увеличил Егор Морозов, реализовав численное большинство — 4:2.

В заключительной 20-минутке даже замена голкипера не спасла «Йокерит» от еще одной пропущенной шайбы. На 9-й минуте тайма Егор Яковлев переиграл вратаря при выходе один в ноль. Нападающий установил итоговый счет встречи — 5:2.

На данный момент «Северсталь» занимает девятью позицию в турнирном рейтинге Западной конференции, имея в своем активе 43 результативных балла в 48 матчах. Тем временем, потерявший потенциальные очки, «Йокерит» вынужден делить третью строчку с питерским «СКА». Оба клуба имеют по 63 балла в своем активе.