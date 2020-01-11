Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к нападающему команды «Торино» Симоне Дзадза. Об этом 11 января сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, санкт-петербургский клуб заинтересовался возможностью перехода в свой состав 28-летнего футболиста, действующий контракт которого рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Симоне Дзадза сыграл за «Торино» в 20 матчах и отметился в них 6 голами и 4 результативными передачами. Его примерная рыночная стоимость составляет €9 млн.