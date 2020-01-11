Оберхоф, Германия, , 15:40 — REGNUM Женская норвежская сборная по биатлону выиграл эстафету 4×6 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в Оберхофе (Германия).

Победное время сборной Норвегии составило 1 час 14,11 минуты при 11 дополнительных патронах и без штрафных кругов.

Второе место заняли шведские биатлонистки, которые финишировали с отставанием +21,1 секунды при десяти дополнительных патронах и также без штрафных кругов. Третьей стала сборная Франции, которая остыла на +33,1 секунды при использовании 12 дополнительных патронов.

Сборная России, в составе которой выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина, стала только седьмой, отстав от лидеров на +2 минуты 20,7 секунды при использовании 14 дополнительных патронов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская биатлонистка Алёна Мохова выиграла индивидуальную гонку у женщин на дистанции 10 км на юношеских Олимпийских играх (ОИ), проходящих в Лозанне и этим принесла сборной России первую медаль на соревнованиях.