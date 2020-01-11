Казань, , 15:39 — REGNUM Защитник Виталий Денисов и исландский форвард Видар Кьяртанссон покинули казанский футбольный клуб «Рубин». Об этом 11 января сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Отметим, контракт казанского клуба с Виталием Денисовым был расторгнут по соглашению сторон, игрок выступал в составе «Рубина» с июня минувшего года, сыграв в составе команды 9 матчей в разных турнирах и не отметившись в них никакими результативными действиями.

Напомним, Видар Кьяртанссон был арендован «Рубином» у «Краснодара» летом 2019 года. Он сыграл за казанскую команду в 17 матчах и отметился в них 1 голом и 1 результативной передачей.