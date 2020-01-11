Лондон, , 15:14 — REGNUM Французский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Н'Голо Канте может стать игроком мадридской команды «Реал» во время зимнего трансферного окна. Об этом 11 января сообщает Mirror.

По данным издания, в переходе 28-летнего футболиста в мадридскую команду настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. При этом руководству клуба не нравится высокая цена на игрока, которая по данным портала Transfermarkt, составляет €100 млн.

Также известно, что игроком интересуются туринская команда «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».

Отметим, в нынешнем сезоне Н'Голо Канте сыграл 18 матчей за свой клуб и отметился в них 3 голами.