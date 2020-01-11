Лозанна, Швейцария, , 15:14 — REGNUM Российская биатлонистка Алёна Мохова выиграла индивидуальную гонку у женщин на дистанции 10 км на юношеских Олимпийских играх (ОИ), проходящих в Лозанне.

Победный результат Моховой составил 32 минуты 26,7 секунды при двух промахах, допущенных на четырех огневых отсечках по ходу дистанции.

Второе место заняла представительница Франции Жанна Ришар, чьё отставание от лидера составило 1 минуту 3,8 секунды при 2 промахах по ходу дистанции. Третьей стала Юлия Ковалевская из Белоруссии, которая отстала от лидера на +1 минуту 32,8 секунды при 3 допущенных промахах.

Остальные российские спортсменки не вошли в лучшую десятку.

Отметим, это медаль стала первой для российской сборной на юношеской Олимпиаде.