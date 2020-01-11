Берлин, , 15:14 — REGNUM Российские экипаж саночников в составе Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевал бронзовую награду на соревнованиях двоек на этапе Кубка мира (КМ), проходящем в немецком Алтенберге.

Третий результат, который показали спортсмены из России, составил 1 минуту 24,06 секунды, проиграв победителям 0,281 секунды.

Победил на соревнованиях австрийский экипаж, в составе Томас Штеу и Лоренц Коллер с результатом 1 минута 23,779 секунды. Второе место заняли немецкие спортсмены Тони Эггерт и Саша Бенекен, чьё отставание от лидера составило +0,228 секунды.

Четвертое место заняла ещё одна российская двойка в составе Всеволод Кашкин и Константин Коршунов с отставанием от лидера на +0,371 секунды.

Отметим, этап Кубка мира по саночному спорту в Алтенберге закончится 12 января.