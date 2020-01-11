Брисбен, Австралия, , 14:05 — REGNUM Чешская теннисистка Каролина Плишкова оказалась сильнее Наоми Осака из Японии во втором полуфинальном матче теннисного турнира в Брисбене.

Спортсменка из Чехии одержала по-настоящему волевую победу, выиграв в трех сетах со счётом 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. За это время Плишкова подала навылет 15 раз, 6 раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 3 брейк-пойнта. Её соперница за это же время 16 раз подала навылет, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 1 из 13 возможных брейков.

Счет личных встреч спортсменок стал 3−2 в пользу Плишковой.

Отметим, в финале турнира в Брисбене соперницей Каролины Плишковой станет американка Мэдисон Кис, которая ранее в трёх сетах обыграла другую чешскую теннисистку — Петру Квитову.