Нью-Йорк, США, , 13:49 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал свой комментарий по поводу выступления сборной России на недавно завершившемся молодёжном чемпионате мира (МЧМ) в Чехии.

«На самом деле, это наша проблема», — сказал Панарин, слова которого приводит Championat.com, говоря об эмоциях, которые захлестнули российскую сборную, из-за чего она уступила в финальном матче команде Канады, выигрывая по ходу матча со счетом 3:1.

Также хоккеист посетовал, что это, по его мнению, проблема менталитета России, от которой, как он считает, её граждане впоследствии и страдают.

«Наверное, надо выходить на лед играть в хоккей, а нас настраивают, что надо народ крошить. Конечно, ребята выходят, и эмоции их захлестывают, доказываем постоянно всем», — заявил игрок.

Кроме этого форвард «Рейнджерс» подчеркнул, что за результат финального матча МЧМ с Канадой (3:4 в пользу канадской команды) особенно обидно, так как команда могла выиграть.

«Сборная доказала, что двигается в правильном направлении», — заключил российский хоккеист клуба НХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что другой российский форвард — Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», стал второй звездой прошедшего игрового дня в североамериканской лиге.