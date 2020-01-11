Москва, , 13:47 — REGNUM Российская прыгунья в высоту, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой и членом Международного олимпийского комитета (МОК), Елена Исинбаева надеется, что спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным антидопинговым агентством (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о санкциях по отношению к российскому спорту закончится в пользу России.

«Предвосхищать события не хочу, я так понимаю, что скоро все разрешится, надеюсь, положительно для нас», — приводит ТАСС слова российской спортсменки, которые она сказала 10 января по итогам сессии МОК в Лозанне.

Также она рассказала, что сложившаяся тут ситуация не обсуждается в кулуарах и ясно, что все ждут решения CAS.

«Но понятно одно: в случае вынесения отрицательного для России решения МОК будет требовать разъяснений, в связи с чем были применены те или иные санкции. Считаю, что это нормально, все должны понимать мотивацию решения CAS», — заявила Исинбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) на следующей неделе пошлет уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о начале спора со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в вопросе о санкциях по отношению к российским спортсменам, в котором ОКР будет выступать как третье лицо.