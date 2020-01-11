Москва, , 13:02 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) на будущей неделе пошлет уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о начале спора со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в вопросе о санкциях по отношению к российским спортсменам, в котором ОКР будет выступать как третье лицо. Об этом 11 января рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

«В ближайшее время мы уведомим CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА в качестве третьего заинтересованного лица», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Также он добавил, что такое уведомление обязательно будет направлено на следующей неделе и напомнил, что ОКР уже представил адвокатов, которые будут заниматься этим делом.

«Все готово, остались технические детали», — подчеркнул глава ОКР.

Отметим, ранее на заседании Международного Олимпийского комитета в качестве президента WADA впервые выступил поляк Витольд Банька, который вновь рассказал о санкциях по отношению к российским спортсменам, введённых за якобы имеющее место массовое употребление допинга в российском спорте из-за искаженных данных московской лаборатории РУСАДА, ранее переданных WADA.