Лондон, , 13:00 — REGNUM Датский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен может во время зимнего трансферного окна сталь игроком миланской команды «Интер». Об этом 11 января сообщает The Guardian.

По информации источника, миланский клуб готов заплатить за 27-летнего футболиста €20 млн уже в текущем январе для того, чтобы он перешел в состав «Интера» за полгода до окончания действия его соглашения с «Тоттенхэмом».

Также известно, что срок его контракта с миланской командой рассчитан на 4,5 года, однако если сделка не состоится зимой, контракт игрока будет сокращен до четырехлетнего срока.

Кроме этого, уточняется, что футболистом также интересуются другие клубы, такие как «Пари Сен-Жермен».

Отметим, Кристиан Эриксен играет в «Тоттенхэме» с 2013 года и в нынешнем сезоне сыграл в составе команды в 17 матчах, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.