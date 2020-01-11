Аделаида, Австралия, , 12:17 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финальную часть квалификации на теннисном турнире в Аделаиде.

В полуфинальном квалификационном матче обыграла Амарни Бэнкс из Великобритании в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 6:3. При этом продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

За выход в основную сетку турнира Касаткина, являющаяся 70-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с представительницей Канады Габриэлой Дабровски.

Также в финале квалификации на турнире в Аделаиде сыграют другая российская теннисистка Анастасия Потапова, соперницей которой станет Арина Родионова из Австралии, и ещё одна российская спортсменка — Виталия Дьяченко, которая встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.