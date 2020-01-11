Аделаида, Австралия, , 12:16 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся второй ракеткой мира, не будет принимать участия в теннисном турнире категории ATP250, который пройдет в Аделаиде (Австралия). Об этом 10 января сообщает L'Équipe.

По данным источника, ранее организаторы турнира, который начнется 13 января, сообщил о том, что 32-летний сербский теннисист снялся с турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский теннисист Даниил Медведев уступил сербскому спортсмену Новаку Джоковичу во второй встрече полуфинального матча между сборными России и Сербии на турнире ATP-cup в Сиднее, из-за чего сборная России не смогла пробиться в финал турнира.