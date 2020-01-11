Брисбен, Австралия, , 12:14 — REGNUM Теннисистка из США Мэдисон Кис обыграла представительницу Чехии Петру Квитову в матче полуфинала теннисного турнира в Брисбене.

Американка обыграла чешку в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

Игра продолжалась в течение 2 часов 2 минут. За это время Мэдисон Кис три раза подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать семь брейк-пойнтов. Её соперница за этот же временной отрезок два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Счёт личных встреч спортсменок стал 3−3.

Отметим, оппоненткой Кис в финальном матче турнира в Брисбене станет победительница противостояния между японкой Наоми Осака и чешской спортсменкой Каролиной Плишковой.