Москва, , 12:10 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Химики» Равиль Нетфуллин перешел в состав московской команды «Торпедо». Об этом 11 января сообщает пресс-служба московского клуба.

Также сообщается, что соглашение между 26-летним футболистом и клубом рассчитано на срок в два с половиной года.

Отметим, Равиль Нетфуллин является воспитанником «Торпедо» и в 2011 году стал играть за московский клуб ЦСКА, в котором провел 10 матчей. Позднее играл за команды «Факел», «Солярис», «Шинник» и курский «Авангард», а летом 2018 года перешел в «Химки», в составе которых в текущем сезоне сыграл 22 матча.