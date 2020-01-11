Торонто, Канада, , 11:05 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пигвинз» Евгений Малкин стал второй звездой по итогам завершившегося игрового дня лиги.

Российский хоккеист стал вторым за два очка, которые он набрал в победном для его клуба матче с командой «Колорадо Эвелнаш» (3:4 ОТ), забив одну шайбу и сделав одну результативную передачу.

Первой звездой прошедшего игрового дня признан чешский голкипер команды «Каролина Харрикейнз» Петр Мразек, который оформил шатаут в победном для его клуба матче с командой «Аризона Койотс» (3:0), отразив 32 из 32 бросков по своим воротам.

Третьей звездой завершившегося игрового дня стал нападающий клуба «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, забивший гол и удачно реализовавший свою попытку буллита в победном для его клуба матче с командой «Оттава Сенатроз» (3:2 Б).