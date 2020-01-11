Бирмингем, Великобритания, , 10:49 — REGNUM Испанский голкипер футбольного клуба «Милан» Пепе Рейна перешёл на правах аренды в команду из Бирмингема «Астон Вилла». Об этом 10 января сообщает ВВС.

По данным источника, стороны уже договорились обо всех условиях перехода 37-летнего футболиста. Он прибудет в Великобританию 13 января для прохождения медицинского обследования и для того, чтобы уладить оставшиеся формальности.

Также сообщается, что «Астон Вилла» искала себе голкипера, так как оба её вратаря — Том Хитон и Джед Стир, в настоящее время травмированы.

Отметим, в настоящее время «Астон Вилла» находится на семнадцатом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги с 21 очком после 21 тура.