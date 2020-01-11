Сакраменто, США, , 10:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакз» обыграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась со счетом 106:127 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник Крис Миддлтон, который оформил в матче дабл-дабл с 27 очками и 11 подборами. Его коллега по команде — разыгрывающий Эрик Бледсо, записал в свой актив 24 очка за игру.

У «Кингз» самым результативным стал разыгрывающий Де'Аарон Фокс, оформивший в матче дабл-дабл и немного не добравший до трипл-дабла с 19 очками, 9 подборами и 10 результативными передачами.

Отметим, это шестая победа «Милуоки» в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Сакраменто» это четвертое поражение в последних семи играх.