Сидней, Австралия, , 10:48 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербскому спортсмену Новаку Джоковичу во второй встрече полуфинального матча между сборными России и Сербии на турнире ATP-cup в Сиднее.

Российский спортсмен уступил сербу в трех сетах со счетом 1:6, 7:5, 4:6.

Соперники провели на корте 2 часа 49 минут. За это время Джокович, являющийся номером два в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 4 раза, 5 раз ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 11 возможных брейк-пойнтов. Медведев, являющейся четвертой ракеткой мира, за это же время 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и смог реализовать 3 из 11 брейков.

Таким образом сборная Сербии вышла в финал турнира ATP-cup, в котором сыграет с победителем противостояния между сборными командами Австралии и Испании.

Напомним, ATP-cup — впервые проводящийся командный турнир, призовой фонд которого составляет $15 млн. Он закончится 12 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой сербский теннисистДушан Лайовичоказался сильнее российского спортсмена Карена Хачанова в первой встрече матча полуфинала между сборными России и Сербии на турнире ATP-cup.