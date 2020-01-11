Лос-Анджелес, США, , 10:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Сэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончился победой хозяев со счетом 109:100.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Уорриорз» Кавай Леонард, который остановился в шаге от дабл-дабла, набрав 36 очков и сделав 9 подборов за игру.

У «Клипперс» самыми результативным стали форвард Омари Спеллмен и защитник Гленн Робинсон, оба набравшие по 17 очков за игру.

Отметим, эта победа стала для «Клипперс» пятой за последние семь игр регулярного сезона НБА. Для «Голден Стэйт» данное поражение стало седьмым подряд.