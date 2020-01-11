Даллас, США, , 10:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счетом 114:129 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 35 очками и 16 подборами. Его одноклубник — другой лёгкий команды Кайл Кузма, набрал ещё 26 очков.

У «Далласа» самым результативным стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший в матче дабл-дабл с 25 очками и 10 подборами.

Отметим, эта победа стала седьмой подряд для «Лейкерс» в последних семи матчах регулярного сезона НБА. Для «Далласа» данное поражение стало пятым в последних семи играх.