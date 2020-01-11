Шэньчжэнь, Китай, , 09:47 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину финальном матче теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.

Спортсменка из России обыграла казахскую спортсменку в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 14 минут. За это время Александрова подала навылет 3 раза, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка за этот же период времени подала навылет 5 раз, ошиблась при подаче 4 раза и реализовала 5 брейков.

Отметим, это первая победа Александровой на турнире WTA, что позволит ей стать в понедельник первой ракеткой России.