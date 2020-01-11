Солт-Лейк-Сити, США, , 09:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверенно обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счётом 109:92.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир, который набрал в матче 23 очка.

У «Юты» самым результативным стал разыгрывающий Джордан Кларксон, в активе которого 20 очков за игру.

Отметим, это победа стала для «Юты» восьмой подряд в текущем регулярном сезоне НБА. Для «Шарлотт» данное поражение стало пятым в последних семи матчах.