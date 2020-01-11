Манчестер, Великобритания, , 09:45 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не собирается отпускать защитника своей команды Эшли Янга, которым активно интересуется миланская команда «Интер». Он рассказа об этом 11 января, его мнение приводит The Telegraph.

«Янг — один из наших игроков, наш капитан, и мы просто не должны поддаваться спекуляциям. Он сосредоточен и остаётся большим профессионалом, и я не думаю, что это изменится», — сказал Сульшер.

Также он отметил, что готов обсудить с 34-летним футболистом тему его перехода в другой клуб, если это будет нужно последнему, однако в настоящее время «МЮ» нужны всен здоровые игроки.

Кроме этого, Сульшер подчеркнул, что игрок очень хорошо выступает в нынешнем сезоне за команду и также хорошо играет роль её капитана.

«Давайте посмотрим, как у нас будут обстоять дела в июне, и в феврале тоже», — приводит заключил Сульшер.

Отметим, Эшли Янг играет в «МЮ» с 2011 года и в нынешнем сезоне провел в составе клуба 12 игр, в которых не отметился никакими результативными действиями.