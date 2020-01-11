Финикс , США, , 08:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» проиграл команде «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе и закончилась со счетом 98:94 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался французский защитник «Орландо» Эван Фурнье, который набрал за игру 28 очков. Его коллега по клубу — сербский центровой Никола Вучевич, оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и 13 подборами.

У «Финикса» самым результативным стал защитник Девин Букер, набравший за игру 24 очка. Его коллега лёгкий форвард Келли Убре остановился в шаге от дабл-дабла с 22 очками и 9 подборами.

Отметим, эта победа стала четвертой для «Финикса» в последних семи матчах текущего сезона НБА. Для «Орландо» данное поражение стало третьим в последних семи играх.