Денвер, США, , 08:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл в овертайме хоккеистов «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3.

У «Питтсбурга» голами отличились Тедди Блюгер (34-я минута), Брайан Раст (42-я) и российский форвард Евгений Малкин (56-я), также записавший на свой счет в матче одну результативную передачу.

В составе «Колорадо» голы забили Натан Маккиннон (15-я в большинстве), Габриэль Ландеског (39)-я и Мэтт Калверт (60-я при игре 6×5).

Победу гостям в овертайме принес Джаред Макканн, отличившийся на 64-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Пингвинз» стало 59 очков, что позволяет клубу находиться на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Колорадо» 55 очков и третье место на Западе.