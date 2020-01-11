Чикаго, США, , 08:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счетом 105:116 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший за игру 43 очка. Его коллега по команде разыгрывающий Коби Уайт набрал за игру ещё 23 очка.

У «Пэйерс» самым результативным стал центровой Майлз Тёрнер, оформивший в матче дабл-дабл с 27 чеками и 14 подборами.

Отметим, эта победа стала третьей для «Индианы» за последние шесть матчей текущего регулярного сезона НБА. Для «Чикаго» это пятое поражение подряд.