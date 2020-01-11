Амстердам, , 08:32 — REGNUM Российская мужская конькобежная сборная выиграла командный спринт на чемпионате Европы (ЧЕ) по данному виду спорта, проходящему в Херенвене (Нидерланды).

В составе российской сборной выступали Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, их победный результат составил 1 минуту 18,92 секунды.

Второе место заняли представители Норвегии, которые отстали от победителей на +1,25 секунды. На третьем месте — команда Швейцарии, которая показал результат +2,51 секунды ко времени лидеров.

Отметим, это награда стал пятой в активе сборной России на чемпионате Европы в Нидерландах.