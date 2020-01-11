Мемфис, США, , 08:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлис» уверенно обыграл команду «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась со счетом 134:121 в пользу хозяев.

При этом самым результативным игроком встречи оказался защитник «Спёрс» Демар Дерозан, который немного не добрал до трипл-дабла с 36 очками, 9 подборами и 9 результативными передачами.

У «Гриззлис» наиболее результативным стал форвард Джарен Джексон, который набрал за игру 24 очка. Его коллега по команде — защитник Диллон Брукс, принес победителям ещё 22 очка.

Отметим, это пятая победа «Мемфиса» в последних семи играх текущего сезона НБА. Для «Сан-Антонио» это третье поражение в последних пяти матчах.