Сидней, Австралия, , 08:06 — REGNUM Сербский теннисист Душан Лайович оказался сильнее российского спортсмена Карена Хачанова в первой встрече матча полуфинала между сборными России и Сербии на турнире ATP-cup, проходящем в Сиднее.

Спортсмен из Серии обыграл российского теннисиста в двух сетах со счетом 5:7, 6:7 (1:7).

Соперники провели на корте 1 час 50 минут. За это время Лайович один раз подал навылет, один раз допустил двойную ошибку и смог реализовать единственный брейк-пойнт. Хачанов за этот же временной отрезок 9 раз подал навылет и ошибся при подаче 3 раза.

Отметим, по итогам этой победы Душан Лайлович вывел сербскую сборную вперед в матче до двух побед. Во второй встреч матча полуфинала другой российский теннисист Даниил Медведев сыграет со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.