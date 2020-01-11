Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» переиграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 117:113 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который немного не добрал до дабл-дабла с 33 очками и 9 подборами. Его коллега по команде центровой Эдрис Адебайо набрал за игру 22 очка.

Самым результативным у «Бруклина» стал разыгрывающий Спенсер Динуайдди, оформивший в матче дабл-дабл с 26 очками и 14 результативными передачами.

Отметим, эта победа прервала проигрышную серию «Бруклина» в текущего регулярном сезоне НБА из семи игра подряд. Для «Майами» это третье поражение за последние семь игр.