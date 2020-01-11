Детройт, США, , 07:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Детройта» голами отличились Тайлер Бертуцци (16-я минута) и Дилан Ларкин (26-я в большинстве). У «Оттавы» шайбы забросили Брэди Ткачук (26-я) и Колин Уайт (31-я в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Победный бросок записал на свой счет Дилан Ларкин.

Отметим, по итогам встречи в активе «Детройта» стало 27 очков, клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. У «Оттавы» 38 очков и четырнадцатое место там же.