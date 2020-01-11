Рен, Франция, , 07:28 — REGNUM Футбольный клуб «Марсель» обыграл команду «Ренн» в матче двадцатого тура французской Лиги 1.

Игра прошла на поле стадиона «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Рене и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный мяч во встрече забил полузащитник Кевин Стротман, который отличился на 84-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча в активе «Марселя» стало 41 очко, что позволяет клубу находиться на втором месте турнирной таблицы Лиги 1. У «Ренна» 33 очка и третье место.