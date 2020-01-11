Нью-Йорк, США, , 07:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл баскетболистов «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 111:123 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Пеликанз» Брэндон Ингрэм, который набрал за игру 28 очков.

У «Никс» самым результативным стал форвард Тадж Гибсон, набравший в матче 19 очков.

Отметим, это пятая победа «Нью-Орлеана» в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Нью-Йорка» это поражение стало пятым подряд.