Мюнхен, Германия, , 07:27 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА переиграл мюнхенскую команду «Бавария» в матче восемнадцатого тура Евролиги.

Игра прошла на паркете площадки «Ауди Дом» в Мюнхене и закончилась со счетом 77:84 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком мачта стал американский защитник ЦСКА Майк Джеймс, который набрал за игру 27 очков. Ещё 20 очков принес московскому клубу его коллега по команде — другой американский защитник, Дэрран Хиллиард.

У «Баварии» самым результативным стал американский центровой Грег Монро, оформивший в матче дабл-дабл с 20 очками и 10 подборами.

Отметим, эта победа стала пятой для ЦСКА в последних семи матчах баскетбольной Евролиги. Для «Баварии» это пятое поражение за последние семь игр.