Роли, США, , 07:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Аризона Койтотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

Голами у «Каролины» отличились Уоррен Фогель (15-я минута), Лукас Валльмарк (39-я) и Мартин Нечас (40-я).

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, по итогам встречи «Каролина» набрала 44 очка и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Аризоны» 54 очка и пятое место на Западе.