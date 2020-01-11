Лондон, , 07:26 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Вест Хэм» проиграл команде «Шеффилд Юнайтед» в мате двадцать второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла на поле стадиона «Бреммэл Лэйн» в Шеффилде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного во встрече мяча стал форвард Шеффилда Оливер Макбарни, который отличился на под занавес матча — на 86-й минуте.

Отметим, это первое поражение лондонского клуба после того, как в него вернулся на должность главного наставника в конце декабря 2019 года Дэвид Мойес. «Вест Хэм» имеет в активе 22 очка и находится на шестнадцатом месте турнирной таблицы АПЛ. У «Шеффилда» 32 очка и пятое место.